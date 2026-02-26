Жителей деревни рядом с заводом «Дорогобуж» эвакуировали в ПВР

Жителей деревни Пушкарево, которая находится вблизи химического завода «Дорогобуж» в Смоленской области, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР). В ночь на 25 февраля завод атаковали беспилотники. Погибли семь человек, еще десять ранены.

«Чтобы снизить риски и обеспечить безопасность, жители близлежащей деревни Пушкарево были эвакуированы в пункт временного размещения на базе Фрунзенского сельского дома культуры в деревне Садовая»,— написал губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram.

Как заявлял СКР, в налете на завод «Дорогобуж» участвовали не менее 30 беспилотников. Господин Анохин уточнял, что 14 БПЛА были сбиты. Возбуждено уголовное дело о теракте.