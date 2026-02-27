На Кубани грузовой поезд сбил легковой автомобиль на переезде

Грузовой поезд сбил автомобиль на железнодорожном переезде между станциями «Усть-Лабинская» и «Двубратский» 27 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным СКЖД, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось из-за недостаточного расстояния между поездом и автомобилем.

Согласно предварительной информации, в результате ДТП с легковушкой и грузовым поездом обошлось без пострадавших. Произошедший инцидент не повлиял на движение других поездов на железной дороге.

София Моисеенко