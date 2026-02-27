Основателю Readovka Костылеву вменили хищения по госконтракту о поставках БПЛА

Дело основателя Readovka Алексея Костылева касается госконтракта на несколько млрд рублей о поставках БПЛА. Об этом сообщила следователь в зале Тверского суда Москвы, передает корреспондент «Ъ». До этого стало известно, что господину Костылева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере — хищении около 1 млрд руб. у Минобороны России.

По вменяемой статье (ч. 4 ст. 159 УК) Алексею Костылеву грозит до 10 лет колонии. Следствие ходатайствует об аресте журналиста на два месяца. Адвокат попросил назначить фигуранту домашний арест. Защита приобщила к делу справки о здоровье обвиняемого и о наличии медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

О задержании журналиста стало известно сегодня. Руководство Readovka сообщило о сотрудничестве со следствием. В издании заявили, что обвинения не связаны с работой Readovka.

Алексей Костылев основал Readovka в 2014 году. В августе 2025 года редакция медиахолдинга объявила о смене собственника. Тогда же господин Костылев покинул пост главного редактора Readovka и занялся развитием других проектов.