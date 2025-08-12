Readovka объявила об уходе основателя медиахолдинга Алексея Костылева

Редакция медиахолдинга Readovka объявила о смене собственника. Ранее эту должность занимал Алексей Костылев. Кто стал новым руководителем и собственником компании, не уточняется.

«Мы благодарны создателю проекта и его многолетнему идейному вдохновителю за огромную проделанную работу и силы, которые он вложил в наше издание. Теперь он займется развитием других своих проектов, которые не связаны с медиаресурсами Readovka»,— сказано в пресс-релизе.

О новом месте работы господина Костылева информации нет. Readovka заверила, что ее нынешние владельцы полностью «разделяют ее позицию и взгляды».

В конце октября 2024 года с основателем Readovka Алексеем Костылевым произошел несчастный случай в Смоленской области. Его прооперировали в областной больнице, после чего доставили в Москву на лечение. Подробности ЧП и состояния здоровья медиаменеджера не приводились.