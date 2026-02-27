Основателю Readovka Костылеву вменили хищение 1 млрд рублей у Минобороны

СКР попросило арестовать на два месяца обвиняемого в мошенничестве бывшего главного редактора и основателя издания Readovka Алексея Костылева. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда. Представитель следствия рассказал, что дело связано с хищением около 1 млрд руб. у Минобороны при выполнении гособоронзаказа. Часть этих средств выделялась на производство БПЛА.

Фото: @read_kostylev

Заседание об избрании меры пресечения проходит в Тверском районном суде Москвы. Адвокат попросил назначить фигуранту домашний арест. Защита приобщила к делу справки о здоровье обвиняемого и наличие медали «За заслуги перед отечеством» II степени.

О задержании журналиста стало известно сегодня. Руководство Readovka сообщило о сотрудничестве со следствием, и что обвинения не связаны с работой издания. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 159) господину Костылеву грозит до 10 лет лишения свободы.

Никита Черненко