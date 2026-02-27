Readovka: дело против основателя издания Костылева не связано с работой редакции

Медиахолдинг Readovka заявил, что уголовное дело против основателя и бывшего главного редактора Алексея Костылева не связано с работой издательства. Руководство холдинга содействует правоохранительным органам, им предоставили всю необходимую информацию, указано в Telegram-канале Readovka.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Костылев

Фото: @read_kostylev Алексей Костылев

Фото: @read_kostylev

Ранее «Ъ» стало известно о задержании господина Костылева 25 февраля. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, следствие планирует запросить арест для фигуранта в Тверском районном суде. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 159 УК) ему грозит до 10 лет колонии.

Алексей Костылев создал Readovka в Смоленске в 2014 году. Позже издание открыло редакции в нескольких других городах России и Белоруссии. В августе 2025 года редакция объявила о смене собственника, тогда же господин Костылев ушел из издания и занялся развитием других проектов.

Никита Черненко