К бизнесмену Малику Гайсину подали иск о банкротстве на 81,8 млн руб.

В отношении бизнесмена и экс-депутата ГосдумыМалика Гайсина подали иск о банкротстве, следует из картотеки арбитражных дел. Ранее многие его активы были обращены в доход государства, в отношении него рассматривается уголовное дело.

Малик Гайсин (слева) с адвокатом на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин (слева) с адвокатом на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск подало ООО «Элитная спецодежда» сегодня, 27 февраля. Сумма требований составляет 81 млн 827 тыс. руб.

Большая часть активов Малика Гайсина изъята в доход государства. В 2023 году в доход государства были обращены акции ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич» и доли в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». В начале февраля этого года по иску прокуратуры изъяли компании «Корона Тэхет» и «Индра-М». Иски связаны с тем, что компании были приобретены в обход антикоррупционного законодательства, а Малик Гайсин управлял ими, будучи депутатом Государственной думы.

В ноябре 2025 года бывший актив Малика Гайсина «Вагран» подал к нему иск на 42,9 млн руб. Ранее компания подавала иск на 43,5 млн руб. к ООО «Солтан Роял», которое продолжает быть активом Малика Гайсина. Завод «Исеть» осенью 2025 года подавал к бывшему владельцу арбитражный иск на 13 млн руб.

В отношении самого Малика Гайсина Ленинский районный суд рассматривает уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение). По еще одному уголовному делу в этом же суде он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Рассмотрение дел постоянно откладывается из-за состояния здоровья подсудимого.