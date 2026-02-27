Зампреда правления «Газпром нефти» арестовали по делу о взятках

Басманный районный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 30 суток (до 25 апреля) заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе стороны обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант получал взятки от подрядчиков, занятых на обустройстве нефтегазовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. За это господин Джалябов подписал акты приема еще невыполненных работ. Общая сумма взяток составила около 30 млн руб.

Антона Джалябова задержали сегодня в Санкт-Петербурге, а затем этапировали в Москву. По делу о даче взяток топ-менеджеру «Газпром нефти» обвинили гендиректора ООО «ВПТ-Нефтемаш» Альберта Ильясова и главу ООО «Регионнефтегазстрой» Андрея Денисова.

Никита Черненко