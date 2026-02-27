Задержанного зампреда правления «Газпром нефти» доставили в Москву

Задержанного по подозрению во взяточничестве зампредседателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова доставили в Москву. Об этом сообщили в правоохранительных органах «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Джалябов

Фото: ПАО «Газпром» Антон Джалябов

Фото: ПАО «Газпром»

«Джалябов этапирован в Москву. В пятницу следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения»,— рассказал собеседник агентства. Он добавил, что вменяемые господину Джалябову эпизоды связаны с его работой в ООО «Газпром инвест» в Надыме.

Согласно материалам дела, с 2021 по 2022 год задержанный, исполняющий обязанности директора надымского филиала «Газпром инвест», неоднократно получал взятки от коммерческих организаций. По версии следствия, Антон Джалябов незаконно получал деньги от подрядчиков за то, что подписывал фиктивные акты о приемке работ. Фигурант мог незаконно получить до 30 млн руб. Его задержали в Санкт-Петербурге после допроса.

Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК. Антон Джалябов пока остается в статусе задержанного.