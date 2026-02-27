Против двух подрядчиков возбуждено дело о взятке топ-менеджеру «Газпром нефти»

СКР возбудил дело о даче взятки зампреду правления «Газпром нефти» Антону Джалябову против руководителей двух подрядных организаций. Обвинения предъявили гендиректору ООО «ВПТ-Нефтемаш» Альберту Ильясову и главе ООО «Регионнефтегазстрой» Андрею Денисову. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Джалябов

Фото: ПАО «Газпром» Антон Джалябов

Фото: ПАО «Газпром»

По версии следствия, господин Ильясов передал зампреду 28 млн руб., на которые последний купил квартиру в Сочи. Господин Денисов в качестве взятки передал катер стоимостью более 1,7 млн руб. Взамен господин Джалябов подписал акты о приеме невыполненных работ по строительным контрактам.

Антона Джалябова задержали сегодня в Санкт-Петербурге, после чего этапировали в Москву. Следствие запросило арест для топ-менеджера на два месяца, ходатайство будет рассматривать Басманный районный суд Москвы.

Никита Черненко