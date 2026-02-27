Задержан зампред правления «Газпром нефти» Джалябов

В Санкт-Петербурге задержан зампред правления «Газпром нефти» Антон Джалябов. Его подозревают в получении взяток на общую сумму более 29 млн руб., сообщили правоохранительные органы ТАСС.

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов

Фото: ПАО «Газпром»

Фото: ПАО «Газпром»

Антона Джалябова задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, топ-менеджер «Газпром нефти» подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций. В правоохранительных органах добавили, что на полученные 28 млн руб. Антон Джалябов приобрел квартиру в Сочи. Одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн руб.

Антон Джалябов пришел в «Газпром нефть» в августе 2023 года на позицию замгендиректора—главного инженера. В апреле 2024 года он стал заместителем председателя правления компании и начал курировать департамент разведки и добычи. Господин Джалябов проработал в «Газпроме» около 19 лет, а до прихода в «Газпром нефть» два года возглавлял компанию «Газпром добыча Ноябрьск».