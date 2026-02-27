На Дону на долю ферм приходится 25% валовой продукции АПК региона

Фермеры Ростовской области обрабатывают около 2 млн га земли и производят 25% валовой продукции АПК региона. На сопровождении минсельхозпрода находится 158 проектов малого агробизнеса на 1,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что более 1 тыс. ферм была создана за счет грантовой государственной поддержки. Общая сумма грантов за 2012-2025 годы составила около 3,4 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2026 году на поддержку малых фермерских хозяйств правительство Ростовской области планируют направить 69 млн руб.

С 2022 по 2025 годы на поддержку фермеров и развитие кооперации в сельской местности было направлено свыше 107 млн руб. За счет этих средств кооперативы смогли приобрести более 1 тыс. голов крупного рогатого скота и более 50 единиц сельскохозяйственной техники.

Наталья Белоштейн