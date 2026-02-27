Жителя Смоленска и его сожительницу обвинили в похищении девочки

Следователи обвинили в похищении жителя Смоленска, который несколько дней удерживал у себя дома девятилетнюю девочку. Также обвинения предъявили его сожительнице. Следствие запросило арест для обоих обвиняемых, сообщили в пресс-службе СКР.

В областном управлении прокуратуры уточнили, что правоохранительные органы будут устанавливать роль сожительницы в преступлении. Как рассказала фигурантка, девочка о себе ничего не рассказывала, а мужчина запретил ей задавать вопросы.

Девочка пропала утром 24 февраля во время прогулки с собакой. 26 февраля ее обнаружили в квартире с ранее судимым местным жителем и его сожительницей, обоих задержали. Потерпевшую госпитализировали, ее состояние оценивают как удовлетворительное. Врачи установили, что девочка не подвергалась насилию, с ней работают психологи.

Никита Черненко