МВД сообщило о новых эпизодах в деле о подкупах судей ФК «Торпедо»

Полицейские обнаружили новые эпизоды подкупа судей руководством московского футбольного клуба «Торпедо». По данным правоохранительных органов, всего клуб оказал влияние на результаты не менее 22 матчей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По обвинению в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования задержали 13 судей. Им назначили подписку о невыезде. По данным следствия, руководство «Торпедо» вступало с арбитрами в сговор и передавало им взятки.

В июне 2025 года против директора «Торпедо» Валерия Скородумова и совладельца клуба Леонида Соболева возбудили дело о подкупе судей. В том же месяце обоих отправили в СИЗО. Также под домашний арест отправили бухгалтера клуба Ирину Волкову. В октябре того же года господин Соболев признал вину и стал содействовать следствию.

Никита Черненко