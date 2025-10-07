Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину в оказании влияния на судью

Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев признал вину по делу об оказании влияния на результаты матчей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Согласно им, господин Соболев содействует следствию и дает признательные показания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев

Фото: ФК «Полтава» Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев

Фото: ФК «Полтава»

По версии следствия, Соболев предлагал главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку свыше 1 млн руб. За вознаграждение арбитр должен был назначить пенальти в ворота соперников или удалить их игрока. 2 октября совладельца ФК «Торпедо» освободили из СИЗО. Второй обвиняемый — директор «Торпедо» Валерий Скородумов — остается под стражей.

Подробности — в материале «Ъ» «Возвращение с задержанием».