Шашечки на русский лад

1 марта в РФ вступил в силу закон о локализации автомобилей для такси. Теперь, согласно документу, в реестр такси будут включаться только машины российской сборки. Вырастут ли цены на такси, как изменится предложение машин в таксопарках, а также снизится ли в перспективе качество сервиса, разбирался «Ъ-Review».

Иномарки, внесенные в региональный реестр такси до этого дня, могут продолжать работу до списания — действие закона на них не распространяется. Также в числе исключений — ряд регионов: в Калининградской области и Сибирском федеральном округе предусмотрена отсрочка до 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — до 1 марта 2030 года.

Основная цель нововведения, согласно позиции властей,— поддержка российского автопрома и повышение уровня локализации производства машин в стране. Один из основных лоббистов нового закона — АвтоВАЗ. Несмотря на долгие дискуссии, которые начались еще в 2023 году, и резко негативную реакцию со стороны участников рынка такси, фактически судьба новой меры решилась в начале 2025 года, когда завод компании посетил президент Владимир Путин, поддержавший позицию автопроизводителя относительно локализованных машин в таксопарках (см. репортаж спецкора “Ъ” Андрея Колесникова «Lada Kremlin»).

В поиске баланса

По мнению опрошенных «Ъ-Review» экспертов и участников отрасли, резких изменений в работе такси в стране с 1 марта гражданам ждать не стоит — и в плане цен, и тем более в плане предложения машин в таксопарках. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов поясняет, что подобные регуляторные меры влияют на рынок постепенно, а не в моменте.

Агрегаторы, уточняет господин Зотов, не пересматривают тарифы одномоментно: ценообразование зависит от баланса спроса и предложения, сезонности и операционных издержек.

Представитель «Яндекс Такси» сообщил, что с 1 марта не ожидается роста цен и других изменений для пассажиров из-за вступления закона в силу. «Действующие водители продолжат выполнять заказы как обычно — на автомобилях, уже внесенных в реестр такси»,— пояснил он.

Резкого скачка цен именно с 1 марта не прогнозирует и представитель инициативной группы Национальной ассоциации таксопарков Омар Багамаев: рынок заранее частично заложил эффект локализации в тарифы. «Однако информационный ажиотаж действительно может привести к локальным колебаниям цен, особенно в часы пик и в районах с высокой нагрузкой»,— уточняет господин Багамаев.

В пресс-службе Общественного совета по развитию такси подтверждают, что новые требования по локализации не приведут к резкому сокращению числа машин на линии, поскольку все автомобили, уже внесенные в реестр, продолжат работу независимо от того, являются ли они локализованными. Предложение на рынке в моменте не снизится, а значит, оснований для скачка цен нет, резюмируют в организации.

Одобренные модели

Сейчас в перечне машин, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси, 22 модели от 6 брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ («Патриот», «Хантер»), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8). Ожидается, что список будет обновляться Минпромторгом по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и машин, производство которых будет налажено в рамках специнвестконтрактов «с учетом обязательств по углублению локализации».

При этом модели, включенные в перечень доступных для такси на первом этапе, вызывают у участников отрасли и экспертов ряд вопросов. К примеру, Lada Niva Legend, Lada Niva Travel, УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер» — автомобили для езды по бездорожью, а не для работы в условиях городского такси, указывал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Впрочем, как поясняет источник «Ъ-Review», эти машины включены в список формально (уровень локализации выше 3200 баллов). Критически воспринимаются таксопарками допущенные до поездок российские электромобили. Как пояснял господин Шапарин, их обслуживание требует особой квалификации, а в перспективе и дорогостоящей замены аккумулятора. При этом стоимость таких машин заметно выше, чем автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, что для таксопарков «чрезвычайно болезненно», отмечал эксперт.

Для полноценной работы отрасли, напоминают в Общественном совете по развитию такси, необходимы автомобили разных сегментов — от массового городского класса до бизнес- и VIP-уровня, а также минивэны для перевозки большего числа пассажиров. Кроме того, уточняют в организации, часть моделей из предварительного перечня не соответствует критериям ценовой эффективности для такси — как по стоимости приобретения, так и по затратам на эксплуатацию. «В перспективе это может усилить экономическую нагрузку на перевозчиков»,— полагают в совете.

Пока практически все таксопарки приостановили или резко замедлили обновление автопарков, поскольку из доступных по закону моделей фактически нечего выбирать — автомобили либо слишком дорогие для такси-экономики, либо имеют высокую стоимость обслуживания и нестабильную надежность, отмечает Омар Багамаев.

По данным источника «Ъ-Review», очередное обновление перечня ожидается в начале марта.

Как ранее анонсировал глава Минпромторга Антон Алиханов, в него войдут модели Haval и Tenet (де-факто Chery), а также автомобили, выпускаемые на калининградском «Автоторе» (машины китайских брендов BAIC, Jetour и других).

Трудности самозанятых

На фоне резкой критики закона на рынке такси (и вопреки позиции АвтоВАЗа не давать уступок и возможности лазеек) в конце декабря 2025 года российские власти утвердили послабления: Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому самозанятые и ИП в сфере такси могут пользоваться нелокализованными машинами до 2033 года. Но число таких автомобилей в каждом регионе не может превышать 25%.

Впрочем, даже на фоне этой меры требования локализации могут ограничивать приток новых водителей на личных автомобилях, считают собеседники «Ъ-Review». «Чтобы этого избежать, регионам нужно как можно скорее начать выдачу квот водителям-подработчикам для их личных машин»,— считает представитель «Яндекс Такси».

В службе заказа такси «Максим» на ситуацию смотрят скептически. Со ссылкой на данные ФГИС «Такси» в компании отмечают, что на 2025 год в 21 субъекте РФ доля автомобилей самозанятых в реестрах такси составляет от 50% до 100%. Преимущественно это регионы с низкими доходами населения, небольшими городами, минимальным количеством или полным отсутствием таксопарков. В 52 субъектах РФ доля автомобилей самозанятых в реестрах такси составляет 26–49%. «Это означает, что в совокупности по стране квота уже превышена. Экономическая ситуация, уровень цен на автомобили не добавляют самозанятым водителям возможности заменить имеющийся автомобиль на локализованный, чтобы попасть в квоту»,— считают в компании.

Опрошенные «Ъ-Review» участники отрасли отмечают, что принятый закон может усилить кадровый дефицит и подтолкнуть часть рынка к переходу в серую зону — по сути, в нелегальные перевозки, которые в том числе предлагаются через чаты в мессенджерах и группы в соцсетях.

Согласно исследованию «Ромира» (опрос 1,5 тыс. респондентов в городах с населением более 500 тыс. человек, среди которых ИП, самозанятые и наемный персонал таксопарков), только 5% водителей собираются менять машину после вступления в силу закона о локализации такси. Продолжать работать на своей машине планируют 42% водителей, при этом только у 29% из них автомобиль считается локализованным, а 24% опрошенных планируют работать на машине таксопарка. Остальные будут работать в серой зоне, перейдут в наем или вовсе уйдут из отрасли.

Ценовые перспективы

Вступивший в силу закон в перспективе неизбежно увеличит издержки перевозчиков на оказание услуг, поскольку стоимость локализованных автомобилей и их обслуживания выше, чем у тех моделей, которые ранее использовались массово, рассказывают в такси «Максим». «Все затраты перевозчика в конечном итоге отражаются в тарифах. Локализацию оплатят пассажиры — с учетом стоимости автомобилей, расходов на обслуживание, лизинг и простои при переходе на новые машины»,— уточняют в компании.

«Тарифы могут вырасти на 20–30% в течение 2026–2027 годов»,— отмечают в компании «Максим».

Господин Багамаев согласен с тем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе давление на тарифы будет нарастать. Закон о локализации существенно ограничивает выбор автомобилей для такси, что уже привело к удорожанию закупки, росту затрат на обслуживание и увеличению простоев, отмечает он. «Все это ухудшает экономику таксопарков. В результате мы ожидаем постепенного роста стоимости поездок в диапазоне 10–25% в течение года в зависимости от региона, сегмента и доступности автомобилей»,— прогнозирует эксперт.

В Общественном совете по развитию такси напоминают, что сейчас отрасль работает в условиях высокого экономического давления: растет стоимость автомобилей, запчастей и ремонта, заметно увеличились расходы на топливо и страхование, сохраняются высокие ставки по кредитам и лизингу. Вместе с тем отсутствуют какие-либо меры поддержки обновления автопарков. «В этих условиях предпосылок для стабилизации или снижения цен мы не видим. Вероятнее всего, рост стоимости услуг такси продолжится и будет носить постепенный характер. Это связано с экономикой перевозок и необходимостью для бизнеса компенсировать растущие издержки, чтобы продолжать работу»,— резюмируют в организации.

Отложенный эффект

Изменения на фоне принятого закона клиенты такси начнут ощущать по мере выбытия части автомобилей из эксплуатации, единогласны опрошенные «Ъ-Review» участники рынка. По мнению Омара Багамаева, это проявится прежде всего в снижении доступности такси в отдельные периоды, увеличении времени подачи и более высокой чувствительности цен к пиковым нагрузкам. Также, предупреждает он, может снизиться среднее качество сервиса — как по состоянию автомобилей, так и по стабильности водительского состава.

Согласно опросу Национального совета такси в ноябре 2025 года (участие приняли 150 таксомоторных предприятий), 66% российских таксопарков не планируют обновлять автопарк в 2026 году из-за сложной экономической ситуации. В целом в рамках закона о локализации замене подлежит более 80% автомобилей, состоящих сейчас в реестре ФГИС «Такси». В деньгах это примерно 3 трлн руб., уточняет представитель такси «Максим».

