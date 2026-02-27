Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Черкесске заведующая детсадом стала фигурантом дела о мошенничестве и подлоге

Заведующая детским садом в Черкесске стала фигурантом уголовного дела о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Карачаево-Черкесской Республики.

По версии следствия, с 2003 года по 2025 года фигурантка фиктивно принимала на работу своих знакомых в качестве воспитателей. По документам они якобы работали в учреждении, а их заработную плату передавали руководителю. Она распоряжалась деньгами по собственному усмотрению. Ущерб от действий подозреваемой превысил 1,4 млн руб.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города Черкесска на контроль.

Мария Хоперская

