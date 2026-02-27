Краснодарцев предупредили о холодном начале весны

Сервис Яндекс Погода сообщил о более холодном начале весны в 2026 году по сравнению с прошлым годом и представил исследование продолжительности вегетационного периода в крупнейших городах страны. По оценке аналитиков, наиболее заметное похолодание ожидается в европейской части России — в Центральном федеральном округе, Поволжье, на Урале и Северо-Западе. В связи с этим сезон цветения и распространения пыльцы начнется позже, чем годом ранее. В компании отмечают, что календарные границы начала весны варьируются в зависимости от региона и конкретных погодных условий, поэтому пользователям рекомендуют отслеживать динамику через сервисный календарь цветения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках исследования метеорологи также проанализировали среднюю продолжительность вегетационного периода — времени, когда среднесуточная температура позволяет растениям активно развиваться. Среди городов-миллионников наиболее продолжительный сезон зафиксирован в Краснодаре — в среднем 257 дней в году. Далее следуют Ростов-на-Дону (240 дней) и Волгоград (221 день). В пятерку лидеров также вошли Воронеж (212 дней) и Самара (296 дней).

Минимальная продолжительность вегетационного сезона отмечена в северных и восточных регионах. В частности, на Чукотке она составляет около 70 дней в году, в Магаданской области — 80 дней, в Республике Алтай — 81 день. Низкие показатели также характерны для Красноярского края (85 дней), Якутии (87 дней), Архангельской области (92 дня), Тывы (92 дня), Бурятии (101 день), Забайкальского края (102 дня) и ЯНАО (102 дня). В этих субъектах риск сезонных аллергических реакций, как правило, ограничен более коротким периодом цветения.

Вячеслав Рыжков