Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре

В Краснодаре в результате аварии с машиной скорой помощи пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Авария произошла днем на улице Северной. 43-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки Haval, двигался по улице Северной со стороны Янковского в сторону Садовой, когда на пересечении с улицей Базовской не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи. После столкновения водитель скорой выехал на тротуар и наехал на опору линии электропередачи.

В результате аварии пострадали две 17-летние девушки, которые находились в автомобиле скорой помощи, а также водитель и пациент, которого перевозили.

Как отмечают в УМВД по Краснодару, машина скорой медицинской помощи двигалась на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковыми спецсигналами. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Алина Зорина