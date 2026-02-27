В Сочи участникам СВО передали 173 земельных участка

В Сочи продолжается реализация муниципальных мер поддержки участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. В рамках действующих программ администрация города передала в аренду и собственность 173 земельных участка, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Всего на сегодняшний день муниципалитет предоставил 413 садовых и огородных участков, на которых разрешено возведение садовых и жилых домов. Из общего числа 136 участков специалисты администрации оформили непосредственно участникам СВО в рамках первоочередного права на получение земли в аренду.

Отдельный порядок предусмотрен для военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных государственными орденами за заслуги, проявленные в ходе спецоперации, а также для членов семей погибших. В этих случаях специалисты приняли решения о безвозмездной передаче 37 земельных участков в собственность.

Глава города Андрей Прошунин подчеркнул, что поддержка защитников страны и их семей остается одной из приоритетных задач муниципалитета. По его словам, городские власти формируют комплексный подход, который включает как имущественные меры, так и финансовые гарантии.

Работа по предоставлению земельных участков и сопровождению заявителей продолжается в установленном порядке.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте задержали таксиста, подозреваемого в попытке хищения более 1,9 млн руб. с расчетного счета погибшего участника специальной военной операции. Он использовал сим-карту, оформленную на имя военнослужащего, для доступа к средствам.

Мария Удовик