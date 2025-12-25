В Сочи задержали планировавшего похитить почти 2 млн у участника СВО таксиста

Правоохранительные органы в Сочи задержали водителя такси, подозреваемого в подготовке хищения денежных средств с расчетного счета погибшего участника специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который намеревался незаконно завладеть суммой, превышающей 1,9 млн руб. Задержание подозреваемого было проведено при участии сотрудников регионального управления ФСБ России.

Как уточнила Ирина Волк, по предварительным данным, таксист получил от знакомого сим-карту, оформленную на имя погибшего военнослужащего. Используя данный канал связи, злоумышленник намеревался получить доступ к денежным средствам и осуществлять дистанционное управление счетом. Для реализации задуманного он обратился к специалистам в сфере компьютерных технологий, однако противоправные действия были своевременно пресечены.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на преступление и кража). В качестве меры пресечения фигуранту дела избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

«Ъ-Сочи» писал, что участникам специальной военной операции и их семьям, проживающим в Сочи, оказана материальная помощь на сумму около 95 млн руб. Средства предоставлены в рамках муниципальных мер поддержки, финансируемых из бюджета и в сотрудничестве с социальными партнерами.

Мария Удовик