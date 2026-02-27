Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хотите читать, водить и работать без очков?

Специалисты центра офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь» рассказали, как вернуть хорошее зрение в любом возрасте всего за считанные минуты с помощью современных технологий.

Фото: пресс-служба Клиники «Санталь»

После 45 лет у большинства людей начинаются возрастные изменения зрения. Поиски идеальных очков, постоянное раздражение от линз и страх потери зрения — это реальность, с которой многие живут годами. Многие сталкиваются с тем, что прочитать текст на экране телефона или водить машину без очков становится невозможно. А некоторым приходится носить с собой две пары очков — для близи и дали. Что делать тем, кто не хочет терять качество жизни из-за плохого зрения? «Санталь» предлагает современное решение — рефракционную замену хрусталика на интраокулярную линзу.

Что такое рефракционная замена хрусталика?

Рефракционная замена хрусталика — это современная процедура, выполняемая по той же технологии, что и хирургическая замена хрусталика при катаракте. В процессе операции естественный хрусталик глаза заменяют на искусственный — интраокулярную линзу (ИОЛ). Процедура занимает всего 15 минут.

Кому подойдет рефракционная замена хрусталика?

  • Пациентам, которым противопоказана лазерная коррекция зрения.
  • Людям, не имеющим возможности носить очки или контактные линзы.
  • Пациентам, для кого критически важно иметь отличное зрение в профессиональной деятельности, включая врачей, водителей и спортсменов.
  • Людям с возрастной дальнозоркостью, обычно после 40 лет.

— Благодаря современным технологиям пациент быстро восстанавливается после процедуры и может вернуться к привычной жизни в короткие сроки. Наличие собственного стационара в нашем центре позволяет пройти реабилитацию в комфортных условиях и снизить риски осложнений,— отмечает офтальмолог, микрохирург клиники «Санталь» Марина Николаевна Белецкая.

Если вы начали замечать снижение остроты зрения или устали от постоянной смены очков — не откладывайте решение. Запишитесь на консультацию в клинику «Санталь»

Почему выбирают «Санталь»:

  • Процедура занимает всего несколько минут
  • Персонально подобранный хрусталик под ваши задачи
  • Комфортный стационар с питанием и заботливым персоналом
  • Бесплатные анализы перед операцией
  • Пожизненная гарантия на результат
  • Офтальмология мирового уровня

Верните себе радость четкого зрения вместе с Центром офтальмологии и микрохирургии глаза Санталь Адыгея — всего в 20 минутах от Краснодара!

Подробнее на сайте.

тел. +7 (87772) 200-22

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

https://santal-adygeya.ru/
ООО «Санталь 01»

Реклама

Новости компаний Все