Угроза ракетной атаки в Поволжье не была учебной

Угроза ракетной атаки в ряде регионов Поволжья не была учебной. Две вражеские ракеты пытались атаковать Чувашию: одна была сбита, вторая изменила курс и улетела за пределы региона, сообщает ТАСС со ссылкой на власти.

Ракетную опасность объявили в Татарстане, Чувашии, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской областях, Удмуртии и Башкирии. При этом власти Ульяновской области объявили лишь о режиме беспилотной опасности. В Самаре и Ульяновске приостановили работу аэропорты.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отбое ракетной опасности.

