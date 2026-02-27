Аэропорт Ульяновска временно приостановил работу

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы воздушной гавани будет объявлено дополнительно.

В пяти соседних с Ульяновской областью регионах объявлена ракетная опасность: Самарской, Саратовской, Пензенской областях, а также Татарстане и Чувашии.

Андрей Сазонов