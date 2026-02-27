В самарском аэропорту Курумоч пассажиров и персонал эвакуировали из-за ракетной опасности

В аэропорту Курумоч (Самара) пассажиры и персонал своевременно и организованно эвакуированы в специально оборудованные для таких случаев помещения из-за объявления ракетной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Ситуация в аэропорту находится на контроле Минтранса России и Росавиации. Безопасность полетов и граждан — ключевой приоритет. Аэропорт возобновит работу после снятия ограничений. Об этом сообщим дополнительно», — отмечают в Росавиации.

Ранее в Самарской области была объявлена ракетная опасность. Также сообщалось об эвакуации ряда медучреждений в Самаре. Школьников после уроков оставляют в образовательном учреждении, пока их не заберут родители.

Руфия Кутляева