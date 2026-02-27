В Самарской области объявлена ракетная опасность

На территории Самарской области объявлена ракетная опасность. Соответствующую информацию опубликовали МЧС России в своем приложении и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. На территории региона ракетная опасность объявлена впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве просят по возможности оставаться дома. «Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — сообщают в МЧС.

Сегодня, 27 февраля, ракетная опасность также была объявлена в Саратовской, Пензенской, Ростовской областях, Татарстане, Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

Руфия Кутляева