В Ульяновской области не объявили об угрозе ракетной опасности

В Ульяновской области действует режим беспилотной опасности. Также регион находится в повышенной готовности из-за объявленного режима ракетной опасности в соседних регионах. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона просит тех, кто находится дома, оставаться на местах и не подходить близко к окнам. «Тех, кто сейчас в пути, прошу по возможности вернуться в помещения. Тех, кто остается на рабочих местах, прошу сохранять спокойствие, не выходить на улицу и не подходить близко к окнам», — обратился Алексей Русских.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Самарской области, Оренбуржье, Саратовской, Пензенской, Ростовской областях, Татарстане, Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

Руфия Кутляева