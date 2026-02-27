Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прилетит в Екатеринбург 5 марта

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посетит Екатеринбург в четверг, 5 марта, рассказал «Ъ-Урал» координатор свердловского регионального отделения партии Александр Каптюг. В пресс-службе центрального аппарата ЛДПР вопрос корреспондента издательского дома о визите господина Слуцкого оставили без ответа. По словам источника «Ъ-Урал», программа поездки лидера партии «пока верстается». «Сначала прилетает в Пермь, после в Екатеринбург. В планах встреча с предпринимателями, визит на машиностроительное предприятие, в медицинское учреждение и обязательно встреча с партактивом. Что-то может и поменяться, программа меняется по несколько раз»,— добавил собеседник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В последний раз Леонид Слуцкий посещал Екатеринбург в сентябре 2023 года. Тогда лидер ЛДПР встретился с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимиром Якушевым (покинул пост в сентябре 2024 года, сейчас первый вице-спикер Совета федерации, секретарь генсовета «Единой России»), губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым (ушел в отставку в марте 2025 года) и выступил перед студентами Уральского федерального университета (УрФУ). В ходе визита в вуз господин Слуцкий рассказал о битве России за ООН, заявил о необходимости увеличения числа иностранных студентов в российских вузах и высказал опасение по поводу тюркизации и китаизации постсоветских республик.

Ожидалось, что Леонид Слуцкий вновь проведет лекцию студентам УрФУ и встретится с партийцами в Екатеринбурге в марте 2024 года в преддверии выборов президента России, однако визит лидера ЛДПР не состоялся. Свердловскую область тогда посетили все зарегистрированные кандидаты в главы государства, кроме господина Слуцкого: Владимир Путин (самовыдвиженец) посетил Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле и завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, Владислав Даванков («Новые люди») встретился со сторонниками и прокатился на трамвае, Николай Харитонов (КПРФ) на собрании с коммунистами в Екатеринбурге обсудил планы по национализации предприятий и закрытию Ельцин-центра.

Леонид Слуцкий посетит Екатеринбург спустя две недели после визита председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В четверг, 19 февраля, он открыл первый окружной форум партии «Есть результат!», который прошел в кампусе УрФУ. Господин Медведев заявил, что новая предвыборная программа партии, рассчитанная до 2031 года, должна включать сокращение «существенного отставания» в сфере развития микроэлектроники и массовое трудоустройство ветеранов специальной военной операции (СВО) на предприятия.

Василий Алексеев