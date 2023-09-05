«Мы ООН в обиду не дадим»

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече со студентами Уральского федерального университета (УрФУ) рассказал им о битве России за ООН, заявил о необходимости увеличить количество иностранных студентов в российских вузах и высказал опасение по поводу тюркизации и китаизации постсоветских республик. За выступлением депутата Госдумы наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий выступил за увеличение количества иностранных студентов в российских вузах «на два порядка»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Леонид Слуцкий выступил за увеличение количества иностранных студентов в российских вузах «на два порядка»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник, 4 сентября, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Екатеринбург. В ходе визита он встретился с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и выступил перед студентами УрФУ.

«На встрече обсуждались вопросы хода избирательных кампаний в регионах УрФО, подготовки кадров для промышленных предприятий, а также вклад субъектов в поддержку СВО»,— сообщила пресс-служба полпреда после встречи господина Якушева с господином Слуцким. «Сегодняшняя встреча нужна нам “для сверки часов”. Урал был и остается опорой, хребтом России»,— пояснил господин Слуцкий. Сотрудничество властей Свердловской области с ЛДПР он назвал близким к эталонному.

Из-за общения с первыми лицами господин Слуцкий на полтора часа опоздал на встречу в УрФУ. В актовом зале Уральского гуманитарного института (УГИ, входит в УрФУ) его ждали около 400 студентов. Их развлекал депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов. Большая часть его выступления была посвящена образу идеального политика.

«Новая искренность — это когда вы в доску свой и работаете на стороне избирателей, когда вы с ними разговариваете как на кухне, а не говорите сухим официозным шаблонным языком»,— 40 минут описывал черты идеального политика господин Наумов. Потом в зале появился лидер ЛДПР.

Господин Слуцкий начал встречу со вступительной речи, которая заняла 14 минут. Глава ЛДПР рассказал про борьбу России за многополярный мир и проблему демографии в стране. Больше всего аудитории понравилась инициатива ЛДПР разрешить использование нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ. «Мы первые в мире запустили политическую нейросеть “Жириновский”, на основе колоссального наследия, которое оставил великий политик современности, который мог силой своего интеллекта заглянуть в будущее и в наши дни»,— заявил политик.

После вступительной речи господин Слуцкий решил перейти сразу к ответам на вопросы студентов. Глава ЛДПР заявил, что Россия поборется за ООН, и даже пошутил, что штаб-квартира международной организации должна находиться в Екатеринбурге. По его словам, 137 государств-участниц организации подписались под предложением США реформировать ООН и понизить статус организации. Господин Слуцкий подчеркнул, что Россия выступает за сохранение организации как верхушки мировой политической системы, с помощью которой можно достичь многополярного мира.

«Мы ООН в обиду не дадим. На ее площадке часто проводят антироссийские резолюции, но делать это, особенно на площадке Совета безопасности, становится все сложнее. Мы возвращаемся в мировую политику с большим количеством сторонников»,— заявил господин Слуцкий.

Депутат Госдумы выступил за увеличение количества иностранных студентов в российских вузах «на два порядка». По словам господина Слуцкого, в 1960–1970-е годы в СССР получили образование политические и экономические элиты более 100 стран мира. Главами государств становились люди с советским образованием, что помогло СССР осуществлять внешнюю политику. «Мы снова должны стать кузницей кадров для мировой политической и бизнес-элиты. Начиная со стран Африки, Азии и Латинской Америки. Они рвутся к нам»,— подчеркнул он.

Глава ЛДПР выразил обеспокоенность тюркизацией и китаизацией образовательного пространства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. По словам депутата Госдумы, в будущем это может затруднить диалог России с другими странами. Он отметил, что процессы для внутренних регионов страны, в которых большая часть населения исповедует ислам, не представляют опасности. «У нас слишком сильны традиции нашего образования. Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого не пережмешь этими турецкими идеями. Китайское и турецкое образование направлено на то, чтобы выпускники их лицеев шли дальше: в университеты Стамбула, Анкары, Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и другие вузы КНР. Наши студенты пока предпочитают университеты России»,— отметил господин Слуцкий.

Несмотря на обещание не уходить, пока не будут даны ответы на все вопросы, господин Слуцкий ровно через час поблагодарил зал за вопросы и теплый прием, после чего встреча со студентами завершилась.

Василий Алексеев