Дмитрий Медведев показал в Екатеринбурге результат

В Екатеринбурге прошел первый окружной форум «Единой России» (ЕР) «Есть результат!», в котором приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев. Он заявил, что реализация предвыборной народной программы 2021 года позволила добиться «качественного рывка» в промышленности. Новая программа, рассчитанная до 2031 года, по его словам, должна включать сокращение «существенного отставания» в сфере развития микроэлектроники и массовое трудоустройство ветеранов специальной военной операции (СВО) на предприятия.

На первый окружной форум «Есть результат!» в кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге съехались около 300 влиятельнейших партийцев со всех шести уральских регионов, чтобы заслушать отчет о выполнении народной программы ЕР в промышленной сфере.

Окружные форумы ЕР «Есть результат!» пройдут во всех восьми федеральных округах России. Они будут посвящены итогам реализации народной программы партии по разным тематикам, с которой кандидаты от ЕР одержали победу на выборах в Госдуму в 2021 году. ЕР объявила сбор предложений от всех граждан для формирования нового документа, с которым партийцы пойдут на выборы-2026. За подготовку программы партии ответственен экспертный совет, в состав которого вошли Герои РФ, участники СВО, работники вузов, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Дмитрий Медведев перед форумом заехал на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где разрабатывают подвижной состав для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Господин Медведев подчеркнул, что в перспективе новый электропоезд должен курсировать между Москвой и Екатеринбургом. «Это прямая и очевидная конкуренция воздушным перевозкам»,— отметил лидер ЕР. Он заверил рабочих, что в случае завершения СВО и снятия санкций с России власти разрешат вернуться в страну только тем компаниям, которые «не будут мешать, в том числе великим производствам, которые создаются здесь».

«Идут переговоры. Переговоры это всегда хорошо, но те цели, которые были заявлены верховным главнокомандующим в ходе решения о проведении СВО, будут достигнуты. Мы достигнем мира и обеспечим безопасность государства»,— добавил лидер ЕР и отправился обсуждать планы по развитию страны до 2031 года.

В кампусе Уральского федерального университета (УрФУ), где проходил партийный форум, Дмитрий Медведев сначала осмотрел выставку достижений регионов УрФО за пять лет. Наибольшее внимание председателя партии привлек стенд объединения и «Народного фронта» с шевронами. «Быть в Екатеринбурге и не взять шеврон — это грех»,— сказал он и забрал один.

Выступая на пленарной сессии форума, лидер ЕР заявил, что программа партии позволила принять с 2021 года «несколько десятков штук» законов по поддержке производств, внедрения новых технологий и подготовке кадров. «Если бы этого не было сделано, то мы бы подошли к периоду СВО совершенно в другом состоянии»,— заверил он.

По словам Дмитрия Медведева, за время действия народной программы партии государство направило в развитие промышленности более 300 млрд руб. через Фонд развития промышленности и свыше 100 млрд руб. на реализацию программы «Профессионалитет», в результате чего «получился качественный рывок». «Мы стартовали с весьма небольших объемов, но достигли очень хороших результатов и быстро перешли к серийному производству, создали образцы вооружения, многих из которых нет ни у одной армии. Самое важное, что наши враги это осознали»,— сказал он.

Господин Медведев подчеркнул, что новая народная программа партии, с которой кандидаты от ЕР пойдут на выборы депутатов Госдумы в 2026 году, включит поддержку «критически важных технологий», включая искусственный интеллект, робототехнику и БПЛА. «Нам отрезали пути поставки компонентов из других стран, и теперь мы самодостаточная по целому ряду направлений страна. Оборонка является источником прорывных инноваций и перспективных технических решений. По итогам года она показывает рост более чем в 20%»,— отметил лидер ЕР.

Его поддержал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, добавив, что с начала проведения СВО производство танков в России увеличилось в 2,2 раза, БМП и БТР — в 3,7, военной авиационной техники — в 4,6, автомобильной техники — в 5,7, ракетно-артиллерийского вооружения — в 9,6, средств поражения и боеприпасов — в 22,2.

Он отметил, что при всех сложностях рост промышленного производства в обрабатывающих отраслях за пять лет составил 23,2%, заработная плата за этот же период возросла с 51,8 тыс. до 97,4 тыс. руб.

Господин Мантуров подчеркнул, что предметом национальной гордости россиян должна стать отечественная орбитальная станция, которую планируется развернуть с 2028 года. «Она станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы»,— пояснил он.

Первый вице-премьер добавил, что властям необходимо «серьезным образом потрудиться» над развитием отрасли микроэлектроники, где Россия отстает от мировых лидеров.

Полпред президента в УрФО Артем Жога предложил добавить в новую народную программу ЕР задачу по созданию для бойцов образовательные программы из 10-15 востребованных профессий. «Количество трудоустроенных ветеранов в промышленности УрФО невелико, речь идет о нескольких сотнях человек. Две ключевые проблемы при трудоустройстве: дефицит профильного стажа и отсутствие конкретных производственных компетенций»,— рассказал о ситуации господин Жога.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что инициатива уральского полпреда должна стать «одним из партийных приоритетов», как и улучшение ситуации в сфере микроэлектроники. «Мы действительно очень сильно отстали. Пока попытки поменять ситуацию не привели к радикальным изменениям, но нам обязательно нужно будет это сделать. Потому что в противном случае нас и дальше будут отсекать от ключевых разработок»,— пояснил лидер ЕР.

В конце выступления господин Медведев заверил партийцев, что они «способны преодолеть любые проблемы». «Наша задача заслужить и оправдать доверие людей. И тогда мы достигнем самых высоких результатов»,— подчеркнул он.

Василий Алексеев