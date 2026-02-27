Краснодар вошел в число городов, жителям которых чаще звонят мошенники

Телефонные мошенники сосредоточены в основном в Москве и Санкт-Петербурге, а также в крупных промышленных центрах и южных и дальневосточных регионах, сообщил «РИА Новости» член комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

По его словам, наибольшее количество подозрительных звонков фиксируется в крупнейших агломерациях страны, где высокая плотность населения, уровень доходов и активное использование цифровых сервисов создают широкую «воронку» потенциальных жертв. Даже небольшой процент успешных атак приносит злоумышленникам значительный доход.

В число регионов повышенного риска входят также Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Краснодар, где сосредоточены малый и средний бизнес, предприниматели и самозанятые, активно использующие банковские сервисы, маркетплейсы и удаленную работу. Здесь мошенники применяют разнообразные схемы социальной инженерии, включая звонки якобы от служб безопасности банков, правоохранительных органов или операторов связи.

Отдельной тенденцией последних месяцев Немкин назвал рост числа атак на южные и дальневосточные регионы, включая Ростов-на-Дону и Владивосток. Причиной он назвал активную миграцию населения, развитие логистики и внешнеэкономической деятельности. Мошенники адаптируют сценарии под местные реалии, используя темы доставки, таможенных платежей, инвестиций и криптовалютных операций.

Депутат подчеркнул, что география звонков определяется не местом проживания жертвы, а утечками персональных данных и работой автоматизированных систем обзвона. Мошеннические колл-центры используют подмену номеров, массовые рассылки и элементы искусственного интеллекта для сегментации аудитории, поэтому риск затрагивает жителей практически любого региона, особенно если их контакты ранее фигурировали в утечках или публичных базах данных.

Вячеслав Рыжков