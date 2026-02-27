Глава Кубани обратился с просьбой исследовать пляжи Анапы на соответствие нормам

Во время проведения правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился с просьбой провести исследования на соответствие восьми галечных пляжей Анапы санитарным нормам. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Речь идет о восьми пляжных территориях, расположенных от села Большой Утриш до «Высокого берега». За последние полгода там не было зафиксировано новых выбросов мазута, а морская вода отвечает всем необходимым требованиям. Губернатор попросил вице-премьера РФ Виталия Савельева в случае положительного заключения Роспотребнадзора рассмотреть возможность исключения этих территорий из зоны ЧС и последующего их открытия.

По словам главы региона, проведение курортного сезона необходимо. В 2025 году из-за закрытия ряда пляжей туристический поток снизился на 50%. Больше половины средств размещения не работали.

«Наша задача — приложить все усилия для проведения полноценного курортного сезона в этом году»,— подчеркнул губернатор.

Кроме того, сейчас в селе Витязево на тестовом участке протяженностью 1 км началась отсыпка дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см. По словам Вениамина Кондратьева, песок привозят из карьера, согласованного с Роспотребнадзором. По характеристикам и составу он максимально похож на тот, который находится на пляжах. Для отсыпки тестового участка потребуется около 45 тыс. куб. м песка. Работы планируют завершить в течение двух недель.

«При положительном заключении Роспотребнадзора по итогам отсыпки этих пляжных территорий обратился с просьбой распространить этот способ восстановления на других песчаных пляжах, попавших в зону ЧС»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Алина Зорина