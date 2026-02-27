Путин поручил смягчить требования к использованию БПЛА в личных целях

Правительство до конца апреля должно устранить избыточные требования к использованию беспилотников для личных нужд. Такое поручение по итогам профильного совещания дал президент России Владимир Путин.

Полный список поручений опубликовал на сайте Кремля. В их числе:

устранить избыточные требования о наличии у операторов беспилотных воздушных судов сертификата эксплуатанта в случае выполнения ими авиационных работ для собственных нужд;

определить перечень не требующих получения такого сертификата коммерческих авиационных работ, выполняемых с применением БПЛА;

использовать сеть научно-производственных центров при реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», в целях ускоренного развития различных автономных систем.

В январе 2025 года Владимир Путин поручил к 2030 году вывести Россию в число глобальных лидеров по беспилотникам. Он заявлял о росте выпуска гражданских дронов в 2,5 раза в 2024 году. Президент обращал внимание на нехватку тяжелых беспилотников в армии. В этом году «Ростех» разработал восемь новых моделей БПЛА.