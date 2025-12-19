Путин признал нехватку тяжелых беспилотников

Президент России Владимир Путин признал нехватку в российской армии тяжелых дронов наподобие «Бабы Яги», стоящей на вооружении ВСУ.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

«Да, не хватает тяжелых, таких, как "Баба Яга", у противника, — сказал президент в эфире программы «Итоги года». — Но по количеству (беспилотников вообще. — "Ъ") мы превосходим противника».

По словам президента, «беспилотием» занимается лично министр обороны России Андрей Белоусов. Ситуация кардинальным образом поменялась благодаря его усилиям, подчеркнул Владимир Путин.

17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что, в отличие от прошлого года, в этом преимущество по боевому применению тактических беспилотников находится на стороне России. «Сегодня мы достигли двукратного количественного превосходства над противником»,— заявил министр.

Степан Мельчаков