«Ростех» разработал восемь новых моделей БПЛА

«Ростех» показал в Москве восемь моделей новейших российских дронов. Некоторые из них уже готовят к серийному производству, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Ростех» представил в общей сложности более 140 изделий продукции, используемой в зоне СВО. Акцент был сделан на беспилотных системах, в том числе с вертикальным взлетом.

«Представлены аппараты совершенно разных конструкций — самолетные, с вертикальным взлетом, квадрокоптеры, мультикоптеры, как с электрическими двигателями, так и с моторами внутреннего сгорания»,— рассказал господин Чемезов.

«Ростех» продемонстрировал боеприпасы для дронов, в том числе ракету Х-БПЛА, а также комплексы противодействия дронам «Серп» и радары системы контроля воздушного пространства (СКВП). Компания называет развитие беспилотных систем одним из приоритетных направлений работы. Сейчас в зоне СВО применяют более десяти типов БПЛА, разработанных корпорацией.

В январе 2025 года президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году вывести Россию в число глобальных лидеров по беспилотникам. Он заявлял о росте выпуска гражданских дронов в 2,5 раза в 2024 году. В конце года господин Путин признал нехватку тяжелых беспилотников в армии.