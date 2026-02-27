Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд утвердил признание Pussy Riot экстремистской организацией

Мосгорсуд оставил без изменений решение Тверского суда о признании панк-группы Pussy Riot экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Фото: Peter Kneffel / dpa Picture-Alliance / AFP

Суд признал Pussy Riot экстремистской организацией в декабре 2025 года. Решение принято по иску Генпрокуратуры. Заседание прошло в закрытом формате.

В сентябре прошлого года суд заочно признал пятерых участниц виновными в распространении военных фейков. Марии Алехиной назначили заочно 13 лет колонии, Тасо Плетнер — 11 лет, Ольге Борисовой, Диане Буркот и Алине Петровой — восемь лет лишения свободы.

