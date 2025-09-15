Участниц группы Pussy Riot заочно приговорили к срокам от 8 до 13 лет колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил участниц группы Pussy Riot к срокам от 8 до 13 лет колонии. Их обвиняют в распространении фейков о действиях российской армии. Прокурор запрашивал для обвиняемых сроки от 9 до 14 лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По делу проходят Алина Петрова, Диана Буркот, Ольга Борисова, Тасо Плетнер и Мария Алехина. Прокуратура считает их виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Алехиной назначили 13 лет колонии общего режима, Плетнер — 11 лет, Борисовой, Буркот, Петровой — по восемь лет. Также суд запретил Алехиной и Плетнер администрировать сайты в течение пяти лет, а Борисовой, Буркот, Петровой — в течение четырех.

В июле Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Николая Полозова (объявлен иноагентом). Тот в 2012 году защищал участниц Pussy Riot. Полозова также обвиняют в распространении фейков о российской армии.

В марте прошлого года участницу Pussy Riot и бывшего муниципального депутата Людмилу (Люсю) Штейн приговорили к шести годам колонии по делу о фейках. Заочный приговор по аналогичной статье вынесен и в отношении сооснователя Pussy Riot Петра Верзилова (объявлен иноагентом; внесен в реестр террористов и экстремистов). Ему назначили восемь лет и четыре месяца колонии.