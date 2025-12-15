Pussy Riot запретили в России

Тверской суд Москвы признал панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией и запретил ее на территории России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города. Решение принято по иску Генпрокуратуры РФ. Заседание прошло в закрытом формате.

В сентябре суд заочно приговорил пятерых участниц группы к срокам от восьми до 13 лет колонии. Их признали виновными в распространении военных фейков. Марии Алехиной назначили 13 лет колонии заочно, Тасо Плетнер — 11 лет, Ольге Борисовой, Диане Буркот и Алине Петровой — восемь лет лишения свободы.

28 ноября Генпрокуратура подала иск о признании группы экстремистской. По требованию ведомства судебное заседание прошло в закрытом режиме.