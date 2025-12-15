Суд закрыл процесс по запрету Pussy Riot в России

Тверской суд Москвы решил провести заседание по признанию панк-группы Pussy Riot экстремистской организацией в закрытом режиме, передает ТАСС из зала суда.

С требованием закрыть процесс выступила представитель Генпрокуратуры. Она заявила, что в деле есть информация, доступ к которой ограничен законом.

Генпрокуратура подала иск о признании группы экстремистской и ее запрете в конце ноября. В сентябре суд заочно приговорил пятерых участниц группы к срокам от восьми до 13 лет колонии по обвинению в распространении военных фейков.