Цифры не бьются

Генеральная прокуратура России подала иск в Дорогомиловский районный суд Москвы против бывшего заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Она требует обратить в доход государства имущество стоимостью 533,6 млн руб., которое, согласно позиции прокуратуры, Руфат Исмаилов накопил незаконно. Прокуроры выявили несоответствие между активами чиновника и его доходами за 2010–2022 годы — всего 19,6 млн руб. лично и 3,3 млн руб. у супруги.

Проверка началась после задержания Руфата Исмаилова по уголовному делу о взятках в особо крупном размере. С 4 декабря 2019 года он занимал пост начальника следственного управления МВД по Дагестану и использовал служебное положение для обогащения себя и родственников. В его махачкалинской квартире нашли серебряную посуду, восемь часов марок Cartier, Omega и TAG Heuer по 1 млн руб. за штуку, драгоценности общей стоимостью 8,4 млн руб., а также 516 тыс. руб. наличными. Прокуратура изъяла эти предметы как первые доказательства.

Руфат Исмаилов фактически владеет восемью земельными участками, пятью зданиями в Дербенте и Махачкале, квартирой в Москве и шестью иномарками. Он приобрел их в 2020–2023 годах и оформил на четырех подставных лиц — родственников и аффилированных лиц, которых прокуратура привлекла соответчиками. Рыночная стоимость недвижимости на момент покупки достигла 524 млн руб., автомобилей — 15 млн руб. Ответчики признали номинальное владение участками и тремя домами в Дербенте, но утверждали, что купили остальное на свои деньги. Однако их доходы не покрывали такие траты, что прокуратура подтвердила расчетами.

Верховный суд передал дело из Дербентского городского суда в Дорогомиловский районный суд Москвы для объективности рассмотрения.

Станислав Маслаков