Совладелец затонувших у Анапы танкеров признал вину в сокрытии 10,9 млн рублей

Совладелец пермских судоходных компаний Константин Сельков признал вину в сокрытии 10,9 млн руб. от налоговых органов после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» у берегов Анапы в декабре 2024 года. Как сообщает «РБК Пермь», на заседании Мотовилихинского районного суда Перми генеральный директор ООО «Кама Шиппинг» и совладелец ООО «КамаТрансОйл» признался в совершении преступления по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств от взыскания недоимки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После получения требования налоговой инспекции об уплате задолженности Константин Сельков организовал перечисление 43,5 млн руб. от контрагентов компании на счета третьих лиц, включая брата и делового партнера Алексея Селькова. В результате от казны было укрыто 10,9 млн руб.

Подсудимый попросил рассмотреть дело в особом порядке без допроса свидетелей, что ограничивает максимальное наказание двумя годами лишения свободы. Следующее заседание назначено на 6 марта.

Арбитражный суд Пермского края 10 марта начнет разбирательство о банкротстве господина Селькова, который сам заявил о несостоятельности с долгом 26,3 млн руб.

На 17 марта запланированы слушания по иску Минприроды к пермским ООО «Кама Шиппинг», ООО «КамаТрансОйл» и московскому ЗАО «ВолгаТрансНефть». Танкеры этих компаний затонули 15 декабря 2024 года в Черном море. Ущерб бюджету Краснодарского края составил 30,7 млн руб., экологический вред оценивается в 34,2 млрд руб.

15 апреля администрация Анапы требует с тех же ответчиков возмещения убытков на 610,9 млн руб. 16 апреля арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление девяти коммерческих организаций, пострадавших от разлива нефтепродуктов, на сумму 583,4 млн руб.

Общий размер требований к ООО «Кама Шиппинг» и ООО «КамаТрансОйл» превышает 35,4 млрд рублей.

В декабре 2025 года арбитражный суд Краснодарского края взыскал 404,2 млн руб.: с ООО «Кама Шиппинг» — 2,6 млн руб., с ЗАО «ВолгаТрансНефть» — 1,6 млн руб., остальную сумму — со страховых компаний. 9 декабря того же года арбитражный суд Пермского края признал банкротом второго совладельца ООО «Кама Шиппинг» Ларису Фролову с долгами 6,6 млн руб.

Алина Зорина