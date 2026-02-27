Ростовская область вошла в топ регионов по эффективности промышленной политики

Ростовская область второй год подряд вошла в топ5 регионов по эффективности промышленной политики. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростовской области по итогам трех кварталов 2025 года индекс промышленного производства составил 102,3% к прошлогодним январю-сентябрю. По словам главы региона, для области 2025 год отметился положительной динамикой показателей, запуском новых производств с помощью инвестиционных проектов и 25,5 млрд руб. федеральной поддержки для производителей.

Среди особых достижений отмечается представлением «Ростсельмашем» кормоуборочного комбайна F-2750 и трактора 3580, «Сальсксельмашем» — снегоуборочную машину и прессподборщик. В то же время Новочеркасский электровозостроительный завод освоил выпуск электровоза ЭМКА2 из российских комплектующих, завод «Бештау» запустил производство компонентов для компьютерной техники, а Донской государственный технический университет совместно с «Ростсельмашем» разработал беспилотный трактор «Донтех». Кроме того, ученые Новочеркасского политеха создали роботаукладчика для композитного крыла МС21.

На внешних рынках по итогам 2025 года отмечается отгрузка реактора для АЭС «Аккую» в Турции, расширения сотрудничества с Беларусью.

Господин Слюсарь также сообщил, что региональный фонд развития промышленности Ростовской области занял второе место в стране по объемам совместных займов, а Ростовская область вошла в пятерку лидеров по догазификации, подключением более 7 тыс. домовладений.

В 2026 году власти намерены ввести не менее шести новых производств с 74 млрд руб. инвестиций, развивать микроэлектронику, беспилотные системы и станкостроение, а также улучшить подготовку инженерных кадров.

Константин Соловьев