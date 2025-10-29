Волгодонский «Атоммаш» отгрузит оборудование в Индию, Бангладеш и Египет

Завод «Атоммаш» в Волгодонске поставит оборудование для атомных электростанций Индии, Бангладеш и Египта. Об этом пишет «РБК-Ростов» со ссылкой на министра промышленности и энергетики Андрея Савельева.

По словам господина Савельева, с начала 2025 года предприятие уже отгрузило пять парогенераторов: два на АЭС «Балаковскую» в России, три — для АЭС «Куданкулам» в Индии, а также один корпус реактора на АЭС «Аккую» в Турции. Как ранее писал «Ъ-Ростов», за последние 2,5 года «Атоммаш» отгрузил семь реакторов и 27 парогенераторов для российских и зарубежных АЭС, в том числе для станций в Курчатове, Саратовской области, Индии, Китая и Турции. В этом году предприятие планируют отгрузить еще четыре парогенератора.

Доля Ростовской АЭС составляет около 70% в структуре производства электроэнергии Ростовской области и почти 30% в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга. Электроэнергия со станции поступает в Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, Краснодарский и Ставропольский края.

Константин Соловьев