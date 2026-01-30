Роспотребнадзор ввел карантин во всех отделениях ПНИ в Прокопьевске

Роспотребнадзор ввел карантин во всех корпусах психоневрологического интерната (ПНИ) в Прокопьевске, сообщила зампред правительства Кемеровской области по вопросам соцразвития Елена Воронина.

«Запрещены посещения, питание организовано по корпусам, исключены общественные мероприятия»,— рассказала госпожа Воронина (цитата по ТАСС).

В январе в ПНИ в Прокопьевске произошла вспышка гриппа А. Девять человек умерли. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк временно отстранил директора ПНИ Елену Морозову от должности. Во всех 13 интернатах региона проходят проверки.