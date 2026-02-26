Reuters: США затягивают продажу активов ЛУКОЙЛа, чтобы повлиять на позицию России по Украине

США продлевают срок продажи зарубежных активов российской корпорации ЛУКОЙЛ, чтобы оказать давление на Россию на мирных переговорах по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Сегодня Минфин США продлил срок для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа до 1 апреля. Это стало четвертым продлением с момента введения санкций 22 октября 2025 года.

Источники агентства, знакомые с ходом недавних переговоров делегаций России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта, заявили, что консультации затрагивали вопрос санкций в отношении российских нефтяных корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Один из собеседников заявил, что Минфин США продлил срок продажи активов, чтобы способствовать «продолжению переговоров с ЛУКОЙЛом» и «достижению соглашения, которое будет содействовать мерам … по лишению России доходов, необходимых ей для поддержания военной машины, и установлению мира». При этом, по словам другого источника, сделку о продаже активов могут заключить независимо от мирного соглашения.

Три собеседника рассказали агентству, что недавно к процессу продажи активов присоединились высокопоставленные чиновники Белого дома, Минфина и Госдепа. Причем министр финансов Скотт Бессент был вовлечен в него более непосредственно, отмечается в публикации.

Сегодня спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Женеве переговоры с делегацией США. По данным «РИА Новости» и ТАСС, он встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По итогам переговоров господин Дмитриев от комментариев отказался.