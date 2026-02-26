Дмитриев не стал комментировать переговоры с представителями США в Женеве

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отказался от комментариев насчет встречи с делегацией США в Женеве. Он покинул отель Four Seasons, где, по данным «РИА Новости», могли состояться переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: пресс-служба президента РФ Кирилл Дмитриев

«Ничего не комментируем, все потом»,— сказал господин Дмитриев журналистам. Спецпредставитель российского президента покинул отель в районе 20:30 мск, после того, как оттуда уехали представители американской делегации. Кирилл Дмитриев провел в Four Seasons чуть более двух часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Женеве Кирилл Дмитриев продолжает контакты с Вашингтоном по экономическим вопросам. По данным «РИА Новости» и ТАСС, глава РФПИ прилетел в Женеву для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Представители американской делегации сегодня встречались с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым.