Льготное финансирование промышленности Кубани превысило 2,4 млрд в 2025 году

В 2025 году Фонд развития промышленности Краснодарского края предоставил предприятиям льготное заемное финансирование на сумму 2,5 млрд руб. Средства получили 39 предприятий. Кроме того, грантовая поддержка на компенсацию части затрат по процентам по кредитам была предоставлена 11 получателям на сумму 75 млн руб., рассказали «Ъ-Кубань» в министерстве промышленности Краснодарского края.

Капитализация фонда превышает 10 млрд руб. В настоящее время действуют 13 программ льготного финансирования с объемом займов от 5 млн до 500 млн руб. Процентные ставки варьируются от 0,1 до 8% годовых, срок предоставления займов достигает пяти лет. Ведется разработка новых программ, ориентированных на автоматизацию и роботизацию производственных процессов.

В рамках государственной программы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» в 2026 году предусмотрено предоставление субсидий промышленным предприятиям. Поддержка включает компенсацию части затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям, приобретение нового оборудования, уплату первоначального взноса по лизинговым договорам, а также возмещение недополученных доходов машиностроительным предприятиям при предоставлении скидок покупателям. Отдельные меры направлены на поддержку резидентов индустриальных и промышленных парков, включая компенсацию части арендных платежей.

В 2025 году субсидии получили 36 предприятий на общую сумму 583,67 млн руб. В текущем году субсидирование в рамках указанных мероприятий не осуществлялось, уточнили в пресс-службе ведомства.

Развитие промышленности региона также связано с реализацией национальных проектов и программ модернизации. Предприятия участвуют в проектах технологического лидерства, внедряют современные производственные решения и расширяют кооперационные связи.

Анализ инвестиционной активности и оценка возврата государственной поддержки в экономику края находятся в компетенции профильного департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

