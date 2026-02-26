Axios узнал о разочаровании представителей США переговорами с Ираном

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер были разочарованы позицией иранской делегации во время переговоров в Женеве. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на осведомленный источник.

«Советники президента (США Дональда.— “Ъ”) Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были разочарованы тем, что услышали от министра иностранных дел Ирана (Аббаса Аракчи.— “Ъ”) во время сегодняшних переговоров»,— написал господин Равид. Он отметил, что переговоры продолжаются.

Сегодня в Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке. Предыдущая встреча делегаций прошла в этом городе 17 февраля. По итогам встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что стороны достигли соглашения по основным вопросам и готовы сосредоточиться на деталях потенциальной сделки. Дональд Трамп дал Тегерану на заключение сделки максимум 15 дней и пригрозил «плохими вещами» в случае, если не получится достичь договоренностей.

