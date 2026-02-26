Стороны начали с атома

США и Иран провели в четверг, 26 февраля, в Женеве третий раунд переговоров. Стороны обсудили иранский проект соглашения, которое призвано разрядить обстановку на Ближнем Востоке, накалившуюся после того, как 8 и 9 января иранские силовики жестоко подавили уличные антиправительственные демонстрации. Однако основная идея потенциальной сделки — это не проведение внутренних реформ в Иране, которые могли бы удовлетворить протестующих, а ограничение иранской ядерной программы. Все остальные вопросы, волнующие Вашингтон, американская сторона согласилась обсудить позже, если будет достигнут компромисс по ядерной тематике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и МИД Омана Бадр аль-Бусаиди

Фото: Foreign Ministry of Oman / AP Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и МИД Омана Бадр аль-Бусаиди

Фото: Foreign Ministry of Oman / AP

Третьи за этот месяц контакты между США и Ираном прошли 26 февраля в женевской резиденции постпреда Омана при ООН. Делегация Исламской Республики, возглавляемая министром иностранных дел Аббасом Аракчи, встретилась с оманскими дипломатами первой, чтобы обсудить свою версию потенциального соглашения с США. Затем эти предложения были переданы американским переговорщикам — спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру.

«На встрече обсуждались позиции и предложения иранской стороны, а также ответы и запросы американской переговорной группы, касающиеся ключевых элементов ядерной программы Ирана и необходимых гарантий для достижения желаемого соглашения по этому важному досье во всех его технических и мониторинговых аспектах»,— сообщил в соцсети X МИД Омана в первые часы женевских консультаций.

К переговорам в Женеве присоединился и директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, чтобы помочь в дискуссии по техническим аспектам, касающимся ядерной программы.

МИД Ирана в день переговоров дал понять, что пока обсуждаются только условия, которые касаются иранской ядерной энергетики, несмотря на утверждения арабских СМИ о вынесенном на переговорную повестку «пакте о ненападении».

«Тема переговоров, как мы неоднократно говорили, сосредоточена на ядерной проблеме,— заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, добавив, что с ней увязано и требование Тегерана снять с него все американские санкции.— Наша позиция как по снятию санкций, так и по праву Ирана на мирное использование ядерной энергии была очень четко изложена оманской стороне». Дипломат в то же время добавил, что его страна полностью готова к переговорам с США и настроена очень серьезно. «Мы готовы продолжать переговоры столько, сколько потребуется»,— подчеркнул господин Багаи.

То, что неядерные вопросы пока остаются за скобками переговорного процесса с Ираном, подтвердил вечером в среду, 25 февраля, госсекретарь США Марко Рубио.

«Я бы сказал, что упорное нежелание Ирана обсуждать баллистические ракеты — это очень, очень большая проблема»,— пояснил он журналистам.

Как подчеркнул господин Уиткофф, выступая 24 февраля на закрытой встрече с донорами Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в Вашингтоне, если ядерное соглашение с Ираном будет достигнуто, администрация Трампа намерена провести дополнительные переговоры по неядерным вопросам, касающимся Ирана,— производству баллистических ракет и поддержке Тегераном радикальных группировок на Ближнем Востоке.

Сама же сделка по ядерной программе не должна иметь сроков действия, заявил Стив Уиткофф, обозначив позицию Белого дома. «Независимо от того, заключим мы сделку или нет, наш посыл таков: вы (иранские власти.— “Ъ”) должны вести себя подобающим образом до конца своей жизни»,— сказал американский спецпосланник, которого цитирует портал Axios.

Незадолго до старта женевских переговоров Аббас Аракчи выступил с заявлением, что главная цель контактов — предотвратить большую войну на Ближнем Востоке, очертания которой начали все четче проявляться на фоне продолжающегося с января наращивания американской военной мощи в регионе. «Никто не выйдет победителем — это будет разрушительная война,— подчеркнул глава иранской дипломатии.— В свете того, что американские военные базы разбросаны по разным местам в регионе, к сожалению, возможно, весь регион будет вовлечен в конфликт». Конфронтация такого масштаба будет «ужасным сценарием», добавил господин Аракчи.

Тем не менее разные варианты применения силы по отношению к Ирану по-прежнему находятся «на столе».

Советники Дональда Трампа предложили ему «репутационно безопасный» сценарий — позволить Израилю отбомбиться по Исламской Республике первым и только потом вступить в конфликт, заявили источники, знакомые с соответствующими дискуссиями.

Такие расчеты имеют внутриполитическую мотивацию: удар по Ирану имеет больше шансов получить положительную оценку американского электората, если он будет нанесен в ответ на иранский удар по Израилю — ближневосточному союзнику США. «В администрации (Дональда Трампа.— “Ъ”) и вокруг нее бытует мнение, что политически лучше, если израильтяне начнут действовать в одиночку, а иранцы ответят тем же, дав нам больше оснований для активных действий»,— говорят собеседники Politico.

Правда, один из источников издания делает оговорку: боевые действия высокой интенсивности с Ираном могут быстро истощить американские арсеналы. «Если речь идет об атаке на уровне смены режима, то Иран, скорее всего, ответит всеми имеющимися у него средствами,— отмечает источник Politico.— У нас много активов в регионе, и каждый из них является потенциальной мишенью… Высока вероятность жертв среди американцев. А это сопряжено с большим политическим риском».

Иранское руководство в публичных заявлениях отмечает, что не боится точечных ударов, направленных на смену власти, особенно если речь идет о планах по устранению верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

«В американских медиа я видел предположения об убийстве верховного лидера, но речь идет о системе (управления Ираном.— “Ъ”),— заявил Аббас Аракчи.— Это хорошо отлаженный механизм внутри самой системы, поэтому ничего не рухнет… Наша система не зависит от отдельных лиц. Она поддерживается народом».

В связи с этим, рассудил глава иранской делегации на переговорах, убийство великого аятоллы ничего не решит.

Нил Кербелов