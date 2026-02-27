Банк вызовов

Альфа-банк и Т-Банк начали заключать договоры на маркировку звонков своим абонентам. По данным «Ъ», неурегулированным остается пока вопрос с крупнейшими банками — Сбером и ВТБ. Месяц назад такие звонки перестали маркироваться, так как банки не смогли договориться об условиях оплаты с операторами связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Операторы связи договорились об условиях маркировки с частью крупных банков. “Ъ” убедился, что Альфа-банк и Т-Банк начали маркировать часть своих звонков, при этом звонки от «Сбера» и ВТБ пока проходят с пометкой «без маркировки». С конца января операторы связи «Вымпелком», «МегаФон», МТС и Т2 перестали маркировать звонки крупнейших российских банков, так как они не заключили соответствующие договоры. Такие вызовы начали помечаться отдельной категорией с надписью «звонок без маркировки».

С 1 сентября вступили в силу новые требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. У «Вымпелкома», «МегаФона», МТС и Т2 маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. Данные предоставляются оператором связи на основании договора с организациями. Мера должна защитить граждан от мошенников, которые часто маскируются под легальный бизнес. При этом плата взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. Расход за маркировку несет бизнес — инициатор звонка. Для клиента, принимающего вызов, услуга бесплатна.

Прямых штрафов за отсутствие маркировки звонков пока не предусмотрено, однако операторы связи могут не пропускать звонки без маркировки.

Ранее источники “Ъ” оценивали затраты российского бизнеса на маркировку более чем в 20 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 августа 2025 года). Кроме того, региональные операторы связи просили изменить правила маркировки вызовов, они считают, что правила дискриминируют небольших игроков, которые будут вынуждены повысить цены более чем на 40% (см. “Ъ” от 22 октября 2025 года).

В «Вымпелкоме» “Ъ” заявили, что пометка «звонок без маркировки» — «вынужденная мера, направленная на информирование клиентов о том, что по данному вызову отсутствует достоверная информация об инициаторе вызова в объеме и порядке, предусмотренных действующими правилами». В компании добавили, что заключили договоры «с рядом крупных организаций, и часть трафика уже маркируется», а также что условия и цены на маркировку «едины для всех заказчиков и не менялись с момента появления сервиса на рынке». В «МегаФоне» “Ъ” подтвердили, что Альфа-банк и Т-Банк получили маркировку: «Это означает, что финансовые организации оформили необходимые контракты со своими телеком-партнерами». При этом в Т2 “Ъ” сказали, что в их сети «большая часть звонков крупных банков по-прежнему помечается как звонки "без маркировки"», так как у оператора нет прямых договоров с этими организациями. В Альфа-банке, ВТБ, «Сбере» и Т-Банке не ответили “Ъ”. В МТС отказались от комментариев.

Максут Шадаев, глава Минцифры, июнь 2025 года: «Расходы на маркировку звонков, я считаю, должны компенсироваться».

Банки не соглашались на маркировку, потому что им не нравилось ее внедрение, так как она «ухудшала клиентский опыт в том числе в критических операциях (например, в антифроде), так как предполагала одну отталкивающую общую маркировку», говорит собеседник “Ъ” на банковском рынке. «Сейчас с некоторыми операторами они договорились и внедряют ее на разных процессах "умно" — с оглядкой на уровень обслуживания и удовлетворенность клиентов. Но технически проблемы с маркировкой остаются, и она не до всех доходит»,— говорит он.

На фоне общей экономической ситуации и падения доходов операторов связи, когда ФАС не дает повышать тарифы (ранее “Ъ” писал, что в результате спора ФАС и МТС за повышение тарифов оператор перечислит в федеральный бюджет 664 млн руб. и проинвестирует 2,4 млрд руб. в создание инфраструктуры мобильной связи на территории малых населенных пунктов), маркировка может дать дополнительную выручку для операторов, говорит собеседник “Ъ” на телеком-рынке: «Но при оценке в 20 млрд руб. на четырех операторов это небольшие доходы». «Введение маркировки привело к увеличению трафика у наших корпоративных абонентов. Маркированные звонки воспринимаются более положительно, потому что абоненты понимают, что это не мошенники»,— говорит основатель агрегатора услуг мобильной связи «Экомобайл» Игорь Жиленко.

«Если операторы оставят "звонок без маркировки" тем, кто не заключил с ними договор, это может привести к тому, что банки с подписанными звонками могут получить большие конверсии своих вызовов, так как к ним будет больше доверия»,— полагает собеседник “Ъ”. Он считает, что в дальнейшем при отказе банков от маркировки регулятор может просто прибегнуть к штрафам.

Алексей Жабин